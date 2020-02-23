Son Dakika › Güncel › İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika
İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
Son Dakika Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir