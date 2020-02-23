İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika

İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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