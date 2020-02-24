İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor - Son Dakika

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İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.
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