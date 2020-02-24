İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor - Son Dakika

İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.

İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
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