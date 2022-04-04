İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ (1) - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedilirken Adalar'da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda taksicilere de zam isteyen Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" dedi. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

- İstanbul