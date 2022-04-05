İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

05.04.2022 10:38

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedilirken Adalar'da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda taksicilere de zam isteyen Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" dedi. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ
İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ
İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ
İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu 'Kendinize kaç verirsiniz?' sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8 İBB Başkanı İmamoğlu 'Kendinize kaç verirsiniz?' sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8 Vanlı kadınlar belediye kursları ile sosyalleşiyor Vanlı kadınlar belediye kursları ile sosyalleşiyor İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement