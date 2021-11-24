İBB'nin üniversite öğrencileri ve mezunları için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri için kayıtlar başladı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencileri ve mezunları için Kariyer Eğitim Günleri düzenleyecek. 11,18 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak olan eğitimlere katılım ücretsiz olacak.Anadolu ve Avrupa Yakası'nda eş zamanlı olarak düzenlenecek eğitimlerin başvuru ve kayıtları gencliksporkariyer.ibb.istanbul adresinden online olarakalınacak. Kontenjan ile sınırlı olan Kariyer Eğitim Günleri'ne katılanlara programların sonunda katılım sertifikası verilecek.

Kariyer Eğitim Günleri, akademisyenler; iş, sanat, spor, medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin katılımlarıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Mezuniyet sonrasına yönelik üniversite öğrencilerinin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla verilen eğitimler cumartesi günleri yapılacak.

DOLU DOLU BİR EĞİTİM DÖNEMİ

Anadolu Yakası'nda Ümraniye Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezinde, Avrupa Yakası'nda ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde düzenlenecek olan eğitimlerin ilki 11 Aralık'ta yapılacak. 18 ve 25 Aralık'ta devam edecek olan Kariyer Eğitim Günleri'ne bu dönem "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" eğitimiyle Eğitimci Yazar Haluk Tatar, "Profesyonel Öğrenci Olmak" konusuyla Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Murat Saydam, "Duygusal Dayanıklılık" konusuyla Kurumsal Eğitim UzmanıDilek Tuğba Uz, "4 Yanlış 1 Doğruya Götürür" konu başlığı ile Yılın İş Adamı (2020) Emir Kosif, "Sosyal Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İmaj ve İletişim" eğitimiyle Zarafet, İmaj ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru, "SizHiç İlham Perisi Gördünüz mü?" konu başlığı ile Akademisyen ve Fikir Yazarı Prof. Dr. Uğur Batı gençlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Eğitimlerin diğer konukları ise "Mitolojik Dedikodular" konusuyla Gezgin; Seyahat, Sanat ve Tarih Yazarı Serda Büyükkoyuncu, "Ulaşım Kartından Şehir Yaşam Kartına Yolculuk" konusuyla İBB iştiraki BELBİM'in Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, "İş Hayatında Başarı Adımları" ile Mucit ve Eczacı Ataman Özbay, "Veri Bilimi ve Girişimcilik" ile Sosyal Girişimci Özge Özmen olacak. Yer aldığı oyun, film ve diziler ile Türkiye'nin severek takip ettiği İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Mert Turak da Kariyer Eğitim Günleri'ne konuşmacı olarak katılacak. Turak, "Gençlerle Sinema ve Tiyatro" üzerine söyleşi yapacak.