İBB'nin yeni itfaiyecileri törenle mezun oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesine sahada çalışmak üzere yeni katılan 48'i kadın, 461 itfaiyeci törenle mezun oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende 2022 yılının mezunları, tören için hazırlandıkları müsabakalarda hünerlerini gösterdi.

Yeni itfaiyeciler 4 ay, 16 hafta, 560 saat süren eğitimlerini tamamladı. Toplam 26 istasyonda, 50 eğitmenle sıkı bir çalışmayı geride bırakan itfaiyeciler, bu hafta itibarıyla yeni görev yerlerinde iş başı yapacak.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, belediyenin diğer birimlerinde olduğu gibi kadın elinin verdiği gücün farkında olduklarını belirterek, "Siz değerli kadın çalışanlarımızla çok daha güçlü olduğumuzu da özellikle altını çizmek istiyorum." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da yeni mezun itfaiyecilere seslenerek, "560 saatlik zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayan, birbirinden değerli 48'i kadın 461 gencimizle genişleyen ve gelişen teşkilatımız, bu büyük mirasa sahip çıkma konusunda son derece kararlıdır. İstanbul İtfaiyesi, Türkiye'nin yüz akı teşkilatlarındandır." diye konuştu.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ise yeni ekip arkadaşlarına seslenerek, şunları kaydetti:

"Sizden bir ricam olacak, bir yangını sonlandırmak değil bir yangının çıkmasını önlemek ne denli önemli, hepiniz anladınız. İsterim ki bu bilinci gittiğiniz her yerde, herkese yayın. Yangını önlemeye yönelik toplum bilincini yükseltmek için yapacağınız katkıya tüm İstanbul İtfaiyesi adına minnettarım."