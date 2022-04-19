İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı - Son Dakika
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İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı

19.04.2022 13:04
İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı
İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı
İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı

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Kaynak: AA

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