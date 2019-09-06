Son Dakika Haberleri: İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi
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İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

1 saat önce

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

İBB ve iştiraklerinde kullanılan araçlar, dün Yenikapı'da toplanmaya başladı. Yenikapı'daki alanı dolduran araçlar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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