İBB'nin yol kenarlarına, "dikey bahçe yerine grafiti" çalışması tartışma yarattı - Son Dakika

İBB'nin yol kenarlarına, "dikey bahçe yerine grafiti" çalışması tartışma yarattı

11.10.2020 08:27
İBB'nin yol kenarlarına,

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırması tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırması tartışmalara yol açtı.

İBB, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak, yerlerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlattı. İBB'nin duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı sosyal medya hesabından eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu."

Bakan Yardımcısı Birpınar paylaşımında, İBB'nin yaptığı grafiti ile Ümraniye Belediyesinin yaptığı gürültü bariyerlerinin fotoğraflarına da yer verdi.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise dikey bahçelerin yüksek maliyetli olduğunu, yapılacak çalışma ile duvarlara renk geleceğini savundu. Ongun, Twitter'dan yaptığı diğer paylaşımda ise dikey bahçelerin arkasında bulunan metal aksamın fotoğraflarını paylaşarak, "Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul'u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız." ifadelerini kullandı.

İBB'den yapılan açıklamada ise duvarlara yapılacak çalışmaların, İstanbul'un enerjisini vurgulayan soyutlamalardan oluştuğu ifade edildi. Çalışmaların sponsorluk antlaşmasıyla yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramların maneviyatını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan bu kompozisyon, doğadan ilham alan renklerle canlanıyor. Farklı sponsorlarla İstanbul'un duvarlarına sanatın renk yeteneğinin yansıması devam edecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, İstanbul, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'nin yol kenarlarına, 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması tartışma yarattı - Son Dakika

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