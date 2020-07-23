İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'a ait 4 tesisteki olimpik yüzme havuzu, 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı.

Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış lansmanında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüzmede en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Başkan Yalçın, "6 tane olimpiyat A, 42 tane olimpiyat B barajımız var. İnşallah Tokyo'ya ülkemize yakışır şekilde gideceğiz. Artık yüzme gelişiyor, yüzme büyüyor. İBB ülkemizin sınırları içerisindeki tesislerin aktif kullanılması için öncülük başlattı. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu havuzlardan Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta bizleri temsil eden çocuklarımız çıkacak." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise, "Biz İstanbul'da İBB olarak Gençlik Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve İBB Spor Kulübü üçgeni üzerinde spor adına başarılı bir koordinasyon çerçevesinde bütün gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu istikamette bugün Spor İstanbul'un işletmiş olduğu tesislerimizdeki havuzlarımızda kulüplerle ve federasyonumuzla birlikte bir organizasyonun altına imzamızı atıyoruz. Hedefimiz hem dikey anlamda hem yatay anlamda sporcu yetiştirilmesine ve halkın yüzme sporuna daha yaygın bir şekilde dahil olmasına katkı göstermek." şeklinde konuştu.