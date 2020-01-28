İBB ÖNÜNDE ATLAR İÇİN 41 GÜN ÖNCE BAŞLATILAN "YAŞAM NÖBETİ" SONA ERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB ÖNÜNDE ATLAR İÇİN 41 GÜN ÖNCE BAŞLATILAN 'YAŞAM NÖBETİ' SONA ERDİ - Son Dakika

İBB ÖNÜNDE ATLAR İÇİN 41 GÜN ÖNCE BAŞLATILAN "YAŞAM NÖBETİ" SONA ERDİ

6 saat önce

Adalar'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe günü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde başlatılan "Yaşam Nöbeti", atların İBB tarafından satın alınarak, kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı...

İBB ÖNÜNDE ATLAR İÇİN 41 GÜN ÖNCE BAŞLATILAN

Adalar'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe günü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde başlatılan "Yaşam Nöbeti", atların İBB tarafından satın alınarak, kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı üzerine sona erdirildi.

Eylemin 41'inci gününde İBB önünde son kez toplanan hayvanseverler, basın açıklamasıyla eylemin sona erdirildiğini duyurdular.

Grup adına Derya Yener'in okuduğu açıklamada, "41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar'daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor. Fayton zulmü altında yıllardır sömürülerek çalıştırılan bin 300'e yakın atın yaşatılması, kamu kurumları tarafından finanse edilecek bakım ve yaşam ortamlarına ulaştırılması, yaşam şartlarının bizlerin de içinde yer alacağı hayvan hakları kurumları tarafından denetlenmesi ve yaşamlarının sonuna kadar sömürülmeden yaşayabilmeleri artık öncelikli gündemimiz haline gelmiştir. Bu nedenlerle: İBB önündeki çadırlarda başlattığımız "Yaşam Nöbetiöni 41. gününde İBB ve Valilik'le yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz" denildi.

Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, "Yaşam Nöbeti" boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu gibi malzemeleri toplayarak, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ'a göndereceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasının okunması

-Katılımcıların slogan atması

-Fundagül Özdem ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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