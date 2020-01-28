İbb önünde atlar için 41 gün önce başlatılan yaşam nöbeti sona erdi - Son Dakika

Adalar'da, 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından, 19 Aralık Perşembe günü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde başlatılan Yaşam Nöbeti, atların İBB tarafından satın alınarak, kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde tutulması kararı üzerine sona erdirildi.

Eylemin 41'inci gününde İBB önünde son kez toplanan hayvanseverler, basın açıklamasıyla eylemin sona erdirildiğini duyurdular.

Grup adına Derya Yener'in okuduğu açıklamada, 41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz Adalar'daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor. Fayton zulmü altında yıllardır sömürülerek çalıştırılan bin 300'e yakın atın yaşatılması, kamu kurumları tarafından finanse edilecek bakım ve yaşam ortamlarına ulaştırılması, yaşam şartlarının bizlerin de içinde yer alacağı hayvan hakları kurumları tarafından denetlenmesi ve yaşamlarının sonuna kadar sömürülmeden yaşayabilmeleri artık öncelikli gündemimiz haline gelmiştir. Bu nedenlerle İBB önündeki çadırlarda başlattığımız 'Yaşam Nöbetiöni 41. gününde İBB ve Valilik'le yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz denildi.

Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, Yaşam Nöbeti boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu gibi malzemeleri toplayarak, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ'a göndereceklerini belirtti.