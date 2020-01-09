İbb önünde atlar için yaşam zinciri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb önünde atlar için yaşam zinciri - Son Dakika

İbb önünde atlar için yaşam zinciri

6 saat önce

Hayvan hakları aktivistlerinin, Adalar'da 105 atın ölmesinin ardından atlı faytonların tamamen yasaklanması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları eylem kapsamında yaşam zinciri oluşturuldu.

Hayvan hakları aktivistlerinin, Adalar'da 105 atın ölmesinin ardından atlı faytonların tamamen yasaklanması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları eylem kapsamında yaşam zinciri oluşturuldu.

Hayvan aktivistlerinin 19 Aralık 2019 günü İBB'nin Saraçhane binasının karşısında başlattıkları "Yaşam Nöbeti" sürüyor. Hayvanseverler, yaşam zinciri oluşturmak için öğlen saatlerinde İBB önüne geldi. Basın açıklaması sırasında polis güvenlik önlemi aldı. Atlı faytonların yasaklanması için sürdürdükleri eylem kapsamında 30 Aralık günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını İBB Başkanlık binası önünde yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyuna duyuran aktivistler ardından İBB önünde "yaşam zinciri" oluşturarak bir saat boyunca nöbet tuttular.

İbb önünde atlar için yaşam zinciri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı
Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar

Son Dakika Haberleri
22:22 Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Son Dakika
22:20 TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika
22:18 Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
22:18 Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
22:18 Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İbb önünde atlar için yaşam zinciri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]