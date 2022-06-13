İBB önünde eylem

İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, İBB Saraçhane binası önünde toplandı. Saat 08.00'de toplanan işçiler, saat 11.30'da açıklama yaptı. Yaklaşık 200 kişi, geçen yıl Kasım ayından itibaren işten çıkarıldığını öne sürdükleri 130 kişinin geri alınmasını istedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, eylem yaptı. İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını öne sürdükleri arkadaşlarının geri alınmasını ve toplu sözleşme imzalanmasını talep etti.

Kaynak: DHA

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