İBB önünde fayton için çadırlı protesto sürüyor - Son Dakika
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İBB önünde fayton için çadırlı protesto sürüyor

6 saat önce

BÜYÜKADA'da bulunan, Ruam hastalığına yakalanmış 81 atın öldürüldüğünün açıklamasının ardından çeşitli STK'lardan üyelerin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor.

İBB önünde fayton için çadırlı protesto sürüyor, System.String[]
BÜYÜKADA'da bulunan, Ruam hastalığına yakalanmış 81 atın öldürüldüğünün açıklamasının ardından çeşitli STK'lardan üyelerin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor.

Grubun, Adalar'daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar çadırlı protestolarına devam edeceği öğrenildi.

"ADALAR'DA TEK BİR ATLI FAYTON KALMAYINCAYA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çadır kuran gruptan Onur Kavrak, "Biz hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak aylardır atlı fayton sürecinin takipçisiyiz. Özellikle Ekrem İmamoğlu 27 Mart'ta 'faytonları kaldıracağıma dair söz veriyorum' adlı metnin altına imza attıktan sonra. Bugün buraya ruam dolayısıyla katledilen atlar için çadır kurma ve eylem yapma kararı aldık. Ada'daki hayvanların hasta olması ve ölüme terk edilmesinin sebebi apaçık bir şekilde Ada'da atlı fayton uygulamasının devam etmesidir. Adalar'da tek bir atlı fayton kalmayıncaya kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gece ve gerekirse devamında burada kalacağız. Ekrem Bey yarın akşam 19.30 için bize randevu verdi. Makamında görüşeceğini söyledi. Aramızdan temsilciler görüşecek kendisiyle." İfadelerini kullandı.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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