İbb önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar - Son Dakika
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İbb önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar

6 saat önce

Büyükada'da bulunan, Ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor.

Büyükada'da bulunan, Ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor. Grup üyeleri belediye binasının karşısındaki parkta çadırlarda sabahladı.

"BURADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gruptakilerden Arzu Sertaç, "Türkiye toplumunun şu soruyu kendisine sormasını istiyorum. Bu insanlar neden burada çadırları kurup sabahladı? İşi gücü sorumlulukları olan insanlarız. Ancak artık insan türü bütün canlıların da bir birey olduğuna hissedebilir olduğunu, onların da duyguları olduğunu yaşam hakları olduğunu göstermek ve bunun farkındalığı toplum üzerinde kılmak istiyoruz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Ciddi bir eylem, tabiki sürdürülebilirliğini sağlamak için emek sarf edeceğiz. Devamlılığını sağlayacağız. İnsan kaynaklı bir nedenle bu atlar hastalandı ve yayıldı. Çözüm olarak kolay çözümü yakaladılar. Öldürmek bu kadar kolay değil." dedi.

"GÜNLERCE GECELERCE KALMAYA KARARLIYIZ"

Özgür Ürgan ise, "Bu eylemi gerçekleştirmemiz çok değerliydi. Adalarda belirli yerlerde toplanıp sesimi duyurmaya çalıştık. Bu hastalık bizim için sürpriz değil. Kimse için sürpriz olmamalı. Zaten yıllar önce bu hastalık ortaya çıkmış dışarıdan adalara at getirilmesi yasaklanmıştı. Fayton mafyası diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından bu atlar kaçak yollarla getirildi. Bunun gibi birçok olaya göz yumuldu. At katliamına bugüne kadar göz yumuldu. Bu olay artık adalı halkın canını bile tehlike altına alacak bir duruma geldi. Biz çok kararlıyız. Buradan kesin bir sonuç alınmadan günlerce gecelerce kalmaya kararlıyız. Biz daha çağrımızı yapmadan onlarca hayvan sever dünden beri burada. Çadırlar kuruldu, bu çadırlara daha eklenecektir. 19.30'da Ekrem İmamoğlu ile görüşmemizden sonra çıkan sonucun bizi tatmin etmesi ihtimali çok düşük bizim için, umutlu değiliz. Katılım artmaya devam edecektir." diye konuştu.

İbb önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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