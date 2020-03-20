İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Genel İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi - Son Dakika

İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi

28 dakika önce

İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren işçi eylemi, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi.

İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren işçi eylemi, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi. 207 gün süren eylemi sonlandıran işçiler ise Haziran ayı sonuna kadar tekrar iş başı yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den çıkarılan işçilerin Saraçhanede bulunan İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren eylem, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi. 207 gün süren eylemin sona ermesinin ardından bugün son kez bir araya gelen işçiler basın açıklaması yaptı.

"Arkadaşlarımız Haziran ayı sonuna kadar işlerine dönecekler" dedi.

Açıklamalarda bulunan Hak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, "Bugün bizim için hüzünlü bir Cuma günüydü ama toplantıdan sonra aldığımız karar ile Cuma gününü mutlu bir gün haline getirdi. Yaklaşık 207 gündür işlerinden olan İBB'e bağlı şirketlerden atılan arkadaşlarımız bugün işlerine geri dönme noktasında bir mutabakata vardık. Arkadaşlarımız Haziran ayı sonuna kadar işlerine dönecekler" dedi.

"7 aydan beri mücadele verdik, 2 ay içerisinde geri dönülmesi kararı alındı"

Saraçhane önünde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Umut Aydoğan, "27 Ağustos itibariyle haksız yere işten çıkartıldığımız için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir mücadele başlatmıştık. Bu mücadeleyi de hak mücadelesi olarak başlatmıştık. Yaklaşık 7 aydan beri bu mücadeleyi sürdürdük. Bu mücadeleyi sürdürürken çok mağduriyetler yaşadık. Beraber yağmurun altında ıslandık. Beraber güneşin altında kavrulduk. Beraber dertlerimizle hüzünlenip, sevinçlerimizle herkese mutluluk yaydık. Biz burada birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğimize inanıyorum. Kesinlikle taşkınlık ve bir hakarette bulunmadan, hiçbir siyasi olaya karışmadan hakkını savunan insanlardık. 7 aydan beri de bunun savunulması için bir mücadele verdik. Bugün itibariyle sendika temsilcilerimiz buraya geldi. Daha sonra başkanımızın yanına giderek kendisiyle görüşme sağladık. Yaklaşık 208 kişi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kriterlere bakılarak işçilerin yaklaşık 2 ay içerisinde geriye dönülmesi konusunda karar alındı. İstanbul'a hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

207 gün süren eylemi sonlandıran işçiler Haziran ayı sonuna kadar tekrar İBB bünyesinde iş başı yapabilecek.

İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşçi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:55 Kaynak: İHA

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