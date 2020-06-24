İBB ÖNÜNDE İSPARK'TAN ATILANLARDAN EYLEM - Son Dakika

İBB ÖNÜNDE İSPARK'TAN ATILANLARDAN EYLEM

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi İSPARK'tan çıkarılan işçiler, belediyenin Saraçhane'de bulunan binasının önüne gelerek eylem yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi İSPARK'tan çıkarılan işçiler, belediyenin Saraçhane'de bulunan binasının önüne gelerek eylem yaptı. İSPARK'ta çalışan 17 kişinin sözleşmeleri,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alay edici ve küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Haziran ayının başında, iş kanunun 25-E maddesine göre iş sözleşmeleri fesih edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ellerinde dövizler ile belediye binasının önüne gelerek eylem yapan işçiler, bugün de belediye önündeydi. "Her şey güzel olmadı", "Nerede namus, şeref sözü veren Kılıçdaroğluö yazılı dövizler taşıyan işçilerin, bina önünde açıklamalarına güvenlik görevlileri izin vermedi. İşten çıkarılanlar önlerine getirilen bariyer önünde seslerini duyurmaya çalıştı. Yağmurun etkisini artırması üzerine grup, basın açıklaması yapmadan belediye önünden ayrıldı. Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Görüntü dökümü: ------------------ ------------------ -Çalışanların pankart açarak belediye önüne gelmesi -Çalışanların pankart açarak belediye önüne gelmesi -Çalışanların belediye önünde seslenmeleri -Çalışanların belediye önünde seslenmeleri -Belediye güvenlik görevlilerinin önlem alması -Belediye güvenlik görevlilerinin önlem alması -Çalışanların yağmur altında beklemesi -Çalışanların yağmur altında beklemesi -Genel detaylar

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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