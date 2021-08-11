İBB ÖNÜNDE "İŞTEN ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN" EYLEMİ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanları Derneği üyeleri, sağlık nedenleriyle İBB iştiraki İSPER'deki işinden çıkartıldığı belirtilen Bahadır Öcalan için biraraya gelerek eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanları Derneği üyeleri, sağlık nedenleriyle İBB iştiraki İSPER'deki işinden çıkartıldığı belirtilen Bahadır Öcalan için dün bir araya gelerek İBB Saraçhane Başkanlık Binası önünde basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, "Meslek hastalığı işten atılma sebebi olamaz", "Bugün yaptıkların yarını belirler" ve "Her şey işçiler için ne zaman güzel olacak" yazılı pankartlar açarak, "İşten atılan işçiler geri alınsın" sloganları attı. CHP Beyoğlu İlçe Meclis Üyesi Ali Mendillioğlu da dernek üylerine destek verdi.

"DERNEK ÜYEMİZ İŞE ALINANA KADAR İBB BİNASI ÖNÜNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

Dernek adına basın açıklaması yapan Bülay Nazlı Doğan, "İBB'ye bağlı İSPER iştirakinde en az dört personel meslek hastalığı raporu olması sebebiyle işten atıldı. Benzer durumda olan 15 civarında çalışan endişeyle işten atılmayı bekliyor. Arkadaşımıza yapılan haksızlığın giderilmesi ve işine geri dönebilmesi için İBB yöneticilerinin duyarlı davranışını, çözüme yönelik adımlarını bir an önce görmek istiyoruz. Pazartesi sabahına kadar arkadaşımızın işine dönmesi için İBB, İSKİ ve İSPER yöneticilerinin atacağı adımları bekleyeceğiz. Eğer Pazartesi sabahına kadar arkadaşımız Bahadır Öcalan halen işine dönmemiş olursa, bekleyişimize bu sefer buradan devam edeceğiz ve dernek üyemiz işe alınana kadar İBB binası önünden ayrılmayacağız" dedi.

"BU RAPORU ALAN ARKADAŞLARIM DA ÇALIŞTIRILDILAR"

Bahadır Öcalan, İBB çatısı altında çalıştığı yıllarda İSPER personeli olarak İSKİ'nin abone sayaçlarını okumada personel eksikliğinden dolayı iş yükünün arttığını belirterek, "İş yükünün paylaşılması, üzerimizde ağır bir şekilde hissettirmeye başladı. ve ben 2020 yılının haziran ayında dizlerim artık merdivenlerden inemeyecek noktaya geldi. Bunu raporlarla MR sonuçlarıyla kuruma bildirmeme rağmen bunu görmek istemediler ve çalışıp çalışmamak senin tercihin dendi. Ben de buna istinaden Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden raporumu aldım. Buna rağmen 9 ay boyunca çalıştırıldım. Bu raporu alan arkadaşlarımı da çalıştırdılar. Bir şekilde çalışmaya devam ederken, bizi pandeminin genelgesine bir şekilde iliştirip ücretsiz izne çıkardılar. Ücretsiz iznin akabinde, iş akdimizin feshine kadar geldi bu nokta" ifadelerini kullandı.