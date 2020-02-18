İBB ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKMAK İSTEDİ - Son Dakika
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İBB ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKMAK İSTEDİ

1 saat önce

* İBB Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu.

İBB ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKMAK İSTEDİ, System.String[]

* İBB Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, İBB binasına götürüldü

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi. Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.

POLİS İKNA ETTİ

Olayı gören belediyedeki özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı. İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.

Görüntü dökümü:

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-İntihar girişiminde buluna kişi

-Polisin ikna çalışmaları

-İkna edilen kişi

-Belediye binasına götürülmesi

-Genel ve detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
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