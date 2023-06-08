İBB önünde KESK üyeleri ile görevliler arasında arbede yaşandı

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KESK İstanbul Şubeler Platformu ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İstanbul 5 No'lu Şubesi'ne üye bir grup, İBB'nin Saraçhane binası önünde basın açıklaması yapmak için toplandı. Tüm Bel-Sen 5 No'lu Şube Başkanı Muhammed Ensari Korkmaz'ın İBB'deki görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren grubun binanın önünde basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Bunun üzerine gruptakiler, iş yerleri olan İBB binasına girmek istediklerini söyledi. Topluca içeri girmelerine izin verilmeyen sendika üyesi işçiler ile İBB güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de önlem aldığı olayın ardından binaya girmeleri engellenen grup, sloganlar atarak İBB yönetimini protesto etti.

ARBEDENİN ARINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Yaşanan arbedenin ardından bu kez grubun aynı yerde basın açıklaması yapabileceği bildirildi. "Emekçi düşmanı İBB", "hak hukuk adalet", "direne direne kazanacağız", "baskılar bizi yıldıramaz", "anayasal hakkımız engellenemez" şeklinde slogan atan kalabalık, "İBB'de mülakat kayırmacılığı var", "İBB'de kişi kayırmacılığı son bulsun", "İBB'de katılımcı çoğulcu demokrasi istiyoruz", "Sendika haktır engellenemez", "Sürgün insanlık suçudur, sürgüne hayır" yazılı dövizler de açtı.

"EMEKÇİNİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından Tüm Bel-Sen 6 No'lu Şube Başkanı Yılmaz Haksever grup adına hazırlanan yazılı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, 31 Mayıs 2023 tarihli yazıyla Tüm Bel-Sen 5 No'lu Şube Başkanı Muhammed Ensari Korkmaz'ın hiçbir gerekçe gösterilmeksizin görev yeri değiştirilerek, İBB Bakırköy yerleşkesindeki Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğünden, Kartal Anadolu Yakası Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne sürüldüğü ifade edildi.

Bu yer değişikliğiyle Korkmaz'ın fiilen sendikal faaliyetlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, bunun ilgili yasalara ve sözleşmelere aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın devam etmesi durumunda fiili meşru mücadelenin büyüyerek devam edeceği dile getirilerek, "Hukuka aykırı, keyfi uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Şube başkanımıza yönelik sürgün emekten, demokrasiden yana mücadele eden emekçilere gözdağı niteliğindedir. 33 yıllık mücadele geçmişimizde işverenin kimliğine, siyasi görüşüne, mensup olduğu partiye bakmaksızın yapılan hukuksuz uygulamalara karşı tavır aldık, boyun eğmedik her zaman emekçinin hakkını birlikte savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Hak talebinde bulunan emekçilerin sürgünü insanlık suçudur. Sendikal örgütlenmeye ve demokratik hak mücadelesine vurulmak istenen bir darbedir, bu asla kabul edilemez. Hukuka aykırı yer değişikliği kararı derhal iptal edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri dağıldı.