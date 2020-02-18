İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı

6 saat önce

Şişli'de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, tezgahı elinden alındı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi.

İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı, System.String[]

Şişli'de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, tezgahı elinden alındı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.


Olay, saat 23.50 sularında Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli'de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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