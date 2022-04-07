İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu - Son Dakika
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İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu

07.04.2022 16:21
İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısında toplanan bir grup toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti. Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu,  "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz"  ifadelerini kullandı.  Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden ayrıldı. Protesto boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu
İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu
İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu
İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu
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İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu - Son Dakika


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