İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU - Son Dakika
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İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

7 saat önce

GENÇLİK Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri İstanbul 'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU, System.String[]

GENÇLİK Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri İstanbul 'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan öğrenciler "Ulaşım haktır engellenemezö, "Ulaşım zamları geri alınsınö sloganları attı. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, toplu ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini istediklerini belirterek, "Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu." dedi." Ağzına kadar dolu otobüs ve metrobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Doğan, "Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz." diye konuştu. Doğan, zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Slogan atmaları

-Açıklama Grubun dağılması


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
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