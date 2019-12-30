İbb önündeki fayton protestosu 12. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb önündeki fayton protestosu 12. gününde - Son Dakika

İbb önündeki fayton protestosu 12. gününde

7 saat önce

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvan severin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 12 gün önce başlattığı eylem devam ediyor.

İbb önündeki fayton protestosu 12. gününde, System.String[]

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvan severin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 12 gün önce başlattığı eylem devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. Grup adına Onur Kavrık tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi Hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak 19 Aralık tarihinde Adalar'daki atlı faytonların kaldırılması için başlattığımız yaşam nöbetiyle beraber 23 Aralık tarihinde basın açıklamasıyla beraber yapmış olduğumuz Adalar'daki atları ziyaret etme talebimiz doğrultusunda 27 Aralık tarihinde ilgili mercilerce Adalar'daki ahırlarında gözlemledik. Bu gözlem sonrası atların barındığı ahırların ahır bile denilemeyecek derme çatma barakalardan oluşup büyük bir yıkım içinde olduğu, gereken dezenfekte işlemelerinin yapılmamış olduğu, atlara gerekli bakımı yapacak veteriner ve seyis desteğinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Talebimiz atların Adalar'dan uzaklaştırılması ve bu uzaklaştırma tarihine kadar Adalar'daki karantina koşullarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde iyileştirilmesi ve gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılması yeni ve güvenli karantina ahırlarının kurulması ve atlara gereken yem ilaç tedavi yetkin seyis ve veteriner desteklerinin arttırılmasıdır. dedi.

KAYMAKAMLIKLA GÖRÜŞECEKLER

Bugün 17.30'da Adalar Kaymakamlığı ile bir görüşmeleri olacağını söyleyen Funda Gül Özdem, Arkadaşlarımız denetimden sonraki görüşlerini bildirecekler. ifadelerini kullandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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