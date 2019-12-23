İbb önündeki fayton protestosu 5. gününde - Son Dakika
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İbb önündeki fayton protestosu 5. gününde

6 saat önce

ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor.

ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 5. gününde konuşan Furkan Açıkgöz, İnsanları buraya çekmek için aktiviteler düzenleyeceğiz dedi.

Adalar'da faytonlardaki bazı atların Ruam hastalığına yakalanıp ölmesini protesto eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 5. gününde sürüyor. Hayvanseverler İBB binasının önüne kurdukları 9 çadırda eylemlerine devam ediyor.

BURADA OLMAMIZIN BİR AMACI VAR VE BU AMAÇ BİZİ ISITIYOR

Eylemcilerden Furkan Açıkgöz Bugün eylemimizin beşinci gününün sabahındayız. Hava şartları zorlu, ama her taraftan destekler geliyor. Şehir dışından destekler geliyor. Burada olmamızın bir amacı var ve bu amaç bizi ısıtıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Planlarımız var. İlerleyen zamanlarda duyacaksınız. İnsanları buraya çekmek için aktiviteler düzenleyeceğiz. Etkili aktivizm atölyesi düzenledik. Bugün başka bir şey yapacağız. Haftaya daha büyük bir şey yapacağız. Konuşuyoruz tartışıyoruz. dedi.

İbb önündeki fayton protestosu 5. gününde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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