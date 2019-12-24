İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 6. GÜNÜNDE - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 6. GÜNÜNDE - Son Dakika

İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 6. GÜNÜNDE

6 saat önce

ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 6 gün önce başlattığı eylem devam ediyor.

İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 6. GÜNÜNDE, System.String[]
ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 6 gün önce başlattığı eylem devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. "Hayvanların kanı İBB'nin elindeö sloganı atan  grup adına Ezgi Dilara Akdağ tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB yönetimi başta olmak üzere tüm yetkililerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan; faytonlarda çalışan atların son durumunun, Adalar'daki kaçak ya da kayıtlı atların toplam sayısının, hastalık bulaşan ya da Mallein Testi sonucunda ruam (+) şüphesi altında gözlem altında tutulan atlara dair bilgi ve raporların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İBB veterinerlik birimlerinin duruma derhal el koymasını ve ilgili ekiplerin Adalar'a yönlendirilmesini, hayvan hakları savunucularıyla birlikte Adalar'daki atlar için bakım ve rehabilitasyon şartlarının sağlanmasını, halihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini, atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz."

Açıklamada faytonların yasaklanana kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Gruptan görüntü

-Çadırlardan görüntü

-Bekleyenler

-Basın açıklaması

-Detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu
İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı

Son Dakika Haberleri
21:20 Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
21:18 Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:16 Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2 - Son Dakika
21:12 Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika
21:11 Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 6. GÜNÜNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]