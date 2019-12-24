İbb önündeki fayton protestosu 6. gününde - Son Dakika

ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 6 gün önce başlattığı eylem devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. 'Hayvanların kanı İBB'nin elindeö sloganı atan grup adına Ezgi Dilara Akdağ tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi'Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB yönetimi başta olmak üzere tüm yetkililerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan; faytonlarda çalışan atların son durumunun, Adalar'daki kaçak ya da kayıtlı atların toplam sayısının, hastalık bulaşan ya da Mallein Testi sonucunda ruam (+) şüphesi altında gözlem altında tutulan atlara dair bilgi ve raporların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İBB veterinerlik birimlerinin duruma derhal el koymasını ve ilgili ekiplerin Adalar'a yönlendirilmesini, hayvan hakları savunucularıyla birlikte Adalar'daki atlar için bakım ve rehabilitasyon şartlarının sağlanmasını, halihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini, atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz.

Açıklamada faytonların yasaklanana kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.