İBB Özel Halk Otobüslerine verilen sübvansiyon oranlarını artırdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı birleşiminde Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına oy birliği ile karar verildi. Karara göre, tüm Özel Halk Otobüsleri için 30 Haziran'dan yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22.5 kuruşluk artış yapıldı."HALK OTOBÜSÜ CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"İBB Meclisi'nde Mayıs ayında gündeme getirilen ancak görüşülemeyen rapor, Haziran ayı toplantılarının ilk birleşiminde ele alındı. İBB 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönetiminde görüşülen rapor öncesi söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Özel Halk Otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı vardı. Biz bunları 70 kuruştan, 92.5 kuruşa, 65 kuruştan 87.5 kuruşa, 60 kuruştan 82.5 kuruşa ve 55 kuruştan da 77.5 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Yıl sonuna kadar da bunun bu şekilde olmasını teklif ediyoruz. Burada bizim, belediye olarak ulaşımı finanse etmemiz, halkımızın hem kaliteli hem ucuz ulaşıma erişimini sağlamamız lazım. Ama hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu sübvanseler bunun için yapılmıştır. Halk Otobüsleri camiasına hayırlı olsun." Dedi.Ardından CHP Grubu adına söz alan grup sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Özel Halk Otobüsleri maliyetlerine göre sınıflandırılmış makul şekilde. CHP grubu olarak 10 kuruş arttırılarak A sınıfının 90 kuruş olmasını istemiştik. Kötü sözlerle karşılaştık kötü niyetli olmakla suçlandık. Yaptığımız tartışma sonrası AKP grubu, teklifi komisyona çekti. Bugün görüyoruz ki AKP bizim önerimizin daha da ötesine geçip 92.5 kuruşa çıkardı. Neden? Haftaya seçim var." ifadelerini kullandı.Daha sonra tekrar söz alan Faruk Gökkuş, grupların kendi aralarında yaptığı konuşmada gündem dışı konuşulmayacağı kararı alındığın ancak CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın bu kararı bozduğunu söyledi. Su ve toplu taşımadaki indirimlerin AK Parti'nin vaadleri arasında olduğuna dikkat çeken Gökkuş, "Şu konuştuğumuz gündemdeki raporla alakalı da müdürlüğün teklifini revize etmesi var. ve sivil toplum kuruluşları, halk otobüsleri şirketleriyle görüşülerek, bu teklifin revizesi var. Dolayısıyla burada önemli olan mağduriyetin giderilmesidir. Yapılan budur. Dolayısıyla rapor CHP'nin önerisiyle değil, halk otobüsleri şirketlerinin önerisiyle revize edilmiştir" diye konuştu.Konuşmaların ardından rapor meclis oylamasına sunuldu. Göksel Gümüşdağ tarafından oylamaya sunulan rapor, oy birliği ile kabul edildi. Böylece maliyetlerine göre sınıflandırılan tüm Özel Halk Otobüsleri için 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22.5 kuruşluk artış yapılmış oldu."BİNALİ YILDIRIM BEYFENDİYE VE EKREM İMAMOĞLU BEYFENDİYE BAŞARILAR DİLİYORUM"Oturum sonunda söz alan İBB 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "23 Haziran İBB'nin seçimlerinin gerçekleşeceği gün. Dolayısıyla bir sonraki meclisi temmuz ayında yapacağız. 2 büyükşehir belediye adayı Sayın Binali Yıldırım Beyfendiye ve Ekrem İmamoğlu Beyefendiye de başarılar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için istanbulumuz için ülkemiz için hayırlı bir netice olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Çelik