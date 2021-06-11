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İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi - Son Dakika

İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi

11.06.2021 10:28
İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi, System.String[]

Seyircisiyle buluşamayan, sahnesi kapanan, performansıyla geçimini sağlayan sanatçılar için destekler devreye alındı.

İBB'nin gerçekleştiği binin üzerindeki etkinlikle kentin açık alanları birer sahneye dönüştürülürken, sanatçılara doğrudan yapılan destekler 12 milyon TL'yi aştı. Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da geliştirmeyi amaçlayan İBB; "İstanbul Bir Sahne" ve "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projeleriyle sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir zor günler geçiren kültür sanat sektörü için projeler geliştirdi. Pandeminin başladığı Mart 2020'den aynı yılın sonuna kadarkültür-sanat sektörüne 12 milyon TL tutarında destek sunuldu. İBB'nin sektör emekçilerine sağladığı desteklerle, endüstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve İstanbulluların kültür-sanattan uzak kalmaması amaçlandı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren destekler,binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dönemde; "Sokakta Sanat Var", "Sahnebüs", "Sokak Sokak Masal" ve "İstanbul'da Bir Sonbahar Kabaresi" ,"Yolculuk Arası Bi' Caz Molası", "Sokak Müzisyenleri Kafede", "Akademiden Sahneye", "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri", "Roman Havası", "İstanbul Sokak Festivali", "Sound Check Harbiye" ve Sahnede Bir Hayat" gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçılar pandemi koşullarında nefes alma imkanı bulurken, İstanbullular da özledikleri kültür sanat programlarıyla buluştu.

BİNLERCE MÜZİSYEN, "İSTANBUL BİR SAHNE"DE SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

İBB'nin müzisyenlerin yanında olmak için hayata geçirdiği projelerden "İstanbul Bir Sahne", pandemiden etkilenen binlerce müzisyenin performanslarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un dört bir yanı zor günler yaşayan sanatçılar için birer açık hava sahnesine dönüşüyor. Bugüne kadar binin üzerinde müzisyenin yer aldığı proje, İstanbulluları özledikleri kültür sanat etkinlikleriyle buluştururken müzisyenlere de önemli bir destek sağlanıyor.

İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ'nin gerçekleştirdiği projeyle İstanbul'un parkları, durakları, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları ve ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin 39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde planlanan etkinliklerde Adalar'dan Bağcılar'a, Çatalca'dan Sultanbeyli'ye kadar 100 nokta belirlendi.

NİSAN AYINDA DİJİTAL SAHNE KONSERLERİ

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları nedeniyle müzisyenleri bekletmemek için, Enver Ören Kültür Merkezi'nde özel bir sahne oluşturarak konser kayıtlarını almaya başladı. Dijital Sahne olarak devam eden projenin ikinci bölümü ise bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda devam ediyor. Kurulan özel sahnelerde gösterilen performanslar, Kültür.İstanbul YouTube hesabından "Dijital Sahne Konserleri" adıyla paylaşılıyor.

İBB, Covid-19 vakalarının düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık havada etkinlik yapmaya elverişli koşulların oluşması nedeniyle etkinliklerini kent genelinde yaydı. İlk etkinliklerini 5 Haziran Cumartesi günü,5 farklı noktada 21 konser ile gerçekleştirdi. Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri dışında kalan zamanlara konserler planladı. Farklı tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak kaldıkları seyircileriyle buluştu.

BİNLERCE MÜZİSYEN SAHNEYE DÖNDÜ

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek sağladığı "İstanbul Bir Sahne" projesini Mart 2021'de gerçekleştirdiği bir açık çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 başvuru yapılırken, müzik topluluklarıyla birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak gerçekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan müzisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.

"İstanbul Bir Sahne"nin Dijital Sahne çekimlerinde bin 60 müzisyen, performans sergiledi. 5 Haziran'dan itibaren açık havada gerçekleştirilmeye başlanan etkinliklerde ise bugüne kadar 200'ün üzerinde sanatçı ağırlandı.

"İSTANBUL'DA PERDELER KAPANMASIN"

İBB, müzisyenler için başlattığı dayanışmanın ardından bir destek de tiyatro emekçileri için uygulamaya kondu. "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" ilkesiyle başlatılan projenin İstanbul'da çalışmalarını sürdüren tiyatrolara güç vermesi amaçlandı. Mayıs 2021'de başvuruların alındığı proje ile yaklaşık 400 özel tiyatroya 2 milyon TL tutarında bir desteğin destek sunulması planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi - Son Dakika


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