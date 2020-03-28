İBB "paramız yok" dedi, şehir hastanesine yol yapmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB 'paramız yok' dedi, şehir hastanesine yol yapmadı - Son Dakika

İBB "paramız yok" dedi, şehir hastanesine yol yapmadı

12 dakika önce

Dünya korona virüs ile savaşırken Türkiye'de yapımı sona doğru ilerleyen Başakşehir Şehir Hastanesine İBB bütçemiz yok diyerek yol yapmadı.

İBB

Dünya korona virüs ile savaşırken Türkiye'de yapımı sona doğru ilerleyen Başakşehir Şehir Hastanesine İBB bütçemiz yok diyerek yol yapmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını paramız yok diyerek yapamayacaklarını İstanbul Valiliğine bildirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İtalya ve İspanya gibi ülkelerde hastanelerde yataklar tamamen doldu. Bu ülkelerde yoğunluk nedeniyle hastalar koridorlara bile yatırıldığı görüntüleri yayınlandı. Türkiye ise korona virüs salgını ile mkücadele ederken ülkenin en büyük 3. Sağlık yatırımı ve İstanbul'un en büyük hastanesi olacak Başakşehir Şehir Hastanesinin çevre yolları İBB tarafından yapılmıyor. Hastane inşaatı yapımı yüzde 90'lara ulaşmasına rağmen çevredeki yollara bağlayacak olan yol inşaatları belediye Tarafından yapılmadı. Hastane yakınındaki yolların inşaatını alan yüklenici firma çalışmalarını hızla yaparken İBB bütçemiz yok diyerek yolları yapmayı reddetti. 2019 Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliğine yazdığı dilekçede, "Kurumumuz içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızda yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" diye belirtti. Havadan çekilen görüntülerde Yüklenici firmanın sorumlu olduğu yolların inşaatını yaptığı görülürken, İBB yapması gereken yollarda hiçbir çalışma yapılmadığı görüldü.

"KURUMUMUZUN İÇİNDE OLDUĞU EKONOMİK SIKINTILAR NEDENİYLE"

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklamada, "Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Kavşağından Kayaşehir girişine kadar olan 6 kilometrelik yol, OYAK Kent Lojmanlarından Kayaşehir içine kadar olan 2 kilometrelik yol, Başakşehir - Eski Edirne Asfaltı Bağlantı Yolu (İmar Yolu) tamamlanmış olup Güvercintepe bölgesini Başakşehir Sağlık Kent'e bağlayan yolların yapımına başlanmış ancak tamamı bitirilememiştir. Başakşehir bölgesindeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği dönemde Sağlık Kent Viyadükleri ve Bağlantı Yollarının projeleri sağlık kent yüklenici firması tarafından hazırlanıp tarafımıza verilemediği için o bölgede çalışmalara başlanamamıştır. Projeler ancak 2018 Ağustos ayı içerisinde tarafımıza ulaşmıştır. Ondan sonraki dönemde Kurumumuzun içinde olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok projede yavaşlama olmuş ve yeni imalatlara başlanamamıştır" denildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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