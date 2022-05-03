İBB, peyzaj uygulamaları konferans organizasyonuna 690 bin lira ödedi - Son Dakika
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İBB, peyzaj uygulamaları konferans organizasyonuna 690 bin lira ödedi

03.05.2022 19:42
İBB, peyzaj uygulamaları konferans organizasyonuna 690 bin lira ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Konulu Ortak Akıl Konferansı Organizasyonu" için 690 bin lira ödedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Konulu Ortak Akıl Konferansı Organizasyonu" için 690 bin lira ödedi.

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından "İstanbul Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Konulu Ortak Akıl Konferansı Organizasyonu" için 21 Şubat'ta ihaleye çıkıldı.

Eyüpsultan'daki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin Satın Alma Müdürlüğü İhale Şefliği'nde yapılan ihaleye, üç şirket teklif verdi. İhaleyi "Ormanada Peyzaj" şirketi 690 bin liraya aldı.

İhale kapsamında, konferans organizasyonu 23 Şubat ile 4 Mart'ta yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB, peyzaj uygulamaları konferans organizasyonuna 690 bin lira ödedi - Son Dakika


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