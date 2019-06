İBB plajlarında sezon açılıyor

Her gün on binlerce İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları'nda sezon 4 Haziran'da açılacak.

Her gün on binlerce İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları'nda sezon 4 Haziran'da açılacak. İstanbullular, yaz boyunca Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları'nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası'ndaki Güneş ve Menekşe Plajları'nda 2019 yılı sezon açılışını 4 Haziran itibariyle yapacak. Sezon boyunca her gün günübirlik de olsa deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen on binlerce İstanbullunun ağırlandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları, haftanın yedi günü sabah saat 08: 00 ile akşam 19: 00 saatleri arasında hizmet verecek.



Can güvenliği ve sağlık için maksimum önlemler



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların yaz sezonu boyunca plajlardan huzur içerisinde istifade edebilmeleri için can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbirler alıyor. Tüm plajlarda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz ediliyor ve gerekli ilaçlamalar düzenli olarak yapılıyor. Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınıyor. İBB ayrıca İstanbul genelinde 515 km kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıyor.



Dronelar İBB plajlarında görevde



İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, İBB plajları da dahil olmak üzere İstanbul'daki toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet veriyor. İBB, İstanbul'daki plajlarda 2 Drone (insansız hava aracı), 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara & Deniz Aracı) 14 ATV aracı, 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor.



Her türlü ihtiyaç ve konfor gözetiliyor



Halkın her türlü ihtiyaç ve konforunun gözetildiği belediye plajlarının her birinde soyunma konteynerları, duş alanları ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryaların yer aldığı plajlarda şort, oyun topları, simit vb. deniz malzemeleri satışının yapıldığı çeşitli stantlar bulunuyor. Bunların yanı sıra plajlarda, İstanbulluların keyif içerisinde bir gün geçirebilmeleri için yeşil alanlar, basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanları da yer alıyor.



Menekşe Plajı



Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.



Güneş Plajı



840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Güneş Plajı'nda; şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 25 lira öğrenciler içinse 12 lira.



Caddebostan Plajları



Caddebostan sahilinde toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor. 450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 25 lira, öğrenciler içinse 12 lira. Caddebostan 1 Plajı'ndan da engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişi yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu arada, ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan2-3 Plajları'nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün oluyor. Dileyen vatandaşlar her biri için 10 lira ödeyerek bu hizmetlerden de yararlanabiliyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

