İBB Ramazan Bayramı'na hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi gerekli tedbirler aldı.

Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak.

Bayramda 4 bin 524 araç, 42 bin 62 sefer ile hizmet verecek olan İETT, yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapacak ve Metro İstanbul da metro seferlerini sıklaştıracak.

Bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapılmayarak kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Herhangi bir su arızası veya kanal tıkanması ihtimaline karşı nöbetçi ekipler görev yapacak.

Olağanüstü gelişmelere karşın İBB'ye bağlı tüm birimlerin hızlıca koordine edilmesi amacıyla AKOM, 24 saat nöbette olacak.

İGDAŞ, kent genelinde doğal gaz kesintisi yaşanmaması için tüm tedbirleri alırken olası bir olumsuzluğa karşı da nöbetçi ekipler görevlendirildi.

İstanbul zabıtası, her gün ortalama 500 personel ile sahada olup, 295 araçla 7/24 esasına göre çalışacak.

İstanbul İtfaiyesi ve İBB Sağlık birimleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için kesintisiz hizmetlerine devam edecek.



İSPARK'ın kent genelindeki tüm yol üstü otoparkları, bayramın 1, 2. ve 3. günü ücretsiz hizmet verecek.



Ağaç ve Peyzaj AŞ, Bahçe Marketlerde bayram boyunca tüm ürünlere, yüzde 15 indirim uygulanacak. Bayramın 1. ve 2. günü Karacaahmet ve Zincirlikuyu'da Mini Bahçe Market'ler açılarak İstanbullulara hizmet verilecek.

Şehit yakınlarına eşlik edilecek

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, arefe ve bayramın 1. günü Edirnekapı Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okutacak. Şehit yakınlarıyla bayramlaşıp onlara eşlik edecek olan ekipler, bayramın 1. ve 2. günü hastaneleri ziyaret edip hastalar, refakatçiler, doktorlar ve hastane personeliyle bayramlaşacak.

Ekipler, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde 15 Temmuz Şehitler Otogarı, Harem Otogarı, Alibeyköy Cep Otogarı, Samandıra Otogarı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram için şehir dışına çıkacak İstanbulluları hediyelerle uğurlayacak.

Bayramın 2. günü AVM çalışanları, 3. günü ise Darülaceze sakinleri ziyaret edilecek. "Komşum Beyaz Masa" ekipleri de İstanbulluların evlerine sürpriz bayram ziyaretinde bulunacak.

Bayramın 3. günü "Beyaz Gezi" organizasyonu yapılacak. ALO 153 çağrı merkezi görevine 7/24 devam edecek, yerinde çözüm ekipleri de sahada görev yaparak çikolata, oyuncak, kahve ve tepsi dağıtımı yapacak. Beyaz Masa İletişim Noktaları bayram tatili boyunca çalışarak vatandaşlarla yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

Müzeler bayram süresince açık kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzeler de bayram boyunca açık olacak.

Yerebatan Sarnıcı 09.00 - 18.30 (Bayramın ilk günü açılış 13.00), Şerefiye Sarnıcı, 09.00 19.00 (Bayramın ilk günü açılış 13.00), Panorama 1453 Tarih Müzesi, Bayramın ilk günü 12.00-18.00 diğer günler ise 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak.

Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramın ilk günü dışında 10.00-17.00, Miniatürk de bayram süresince 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yılın 365 günü hiç kapanmayan Atatürk Kitaplığı, Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Muallim Cevdet Kütüphanesi bayram boyunca açık olacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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