Son Dakika Haberleri: İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu
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İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.

İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Cumartesi il genelinde etkisini gösteren sağanaktan en fazla etkilenen noktalardan biri Eminönü'ndeki alt geçit oldu.
Bu nedenle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve beraberindeki ekip, yağıştan dolayı zarara uğrayan alt geçit esnafının temsilcileriyle bugün bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda, esnaf ve belediye temsilcileri karşılıklı görüş ve öneri alışverişinde bulundu. Meydana gelen olumsuzlukların bir daha yaşanmaması ve kalıcı çözümler üretmek için ortak kararlar alındı.
Sağanak neticesinde Fatih'te metrekareye ortalama 124 kilogram yağış düştü. İBB, AKOM, itfaiye, İSKİ, yol bakım ve zabıta ekiplerinden 3 bin 805 personel, bin 846 araç, iş makinesi ve ekipman ile yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:56 Kaynak: AA
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