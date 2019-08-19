İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04
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