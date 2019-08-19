Son Dakika Haberleri: İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu
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İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.

İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04 
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