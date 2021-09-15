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İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı - Son Dakika

İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı

15.09.2021 17:11

- İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı İBB'nin yol çalışması nedeniyle kapattığı yol havadan görüntülendi İBB yönetimi, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günlerde Sancaktepe'de okul yolunu trafiğe kapattı.

- İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı

İBB'nin yol çalışması nedeniyle kapattığı yol havadan görüntülendi

İSTANBUL - İBB yönetimi, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günlerde Sancaktepe'de okul yolunu trafiğe kapattı. İETT'nin hizmet verdiği 7 durağın da iptal edilmesi nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere bölge halkı yüzlerce metrelik yolu yürüyerek gitmeye mecbur edildi. Okulların da kapalı olduğu pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının şimdi başlatılmasını eleştiren vatandaşların mağduriyetini, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ring otobüs seferleri başlatarak çözdü.

İBB yönetimi, D-100 bağlantı yolu Samandıra köprülü kavşak bağlantısı imalatı geçici trafik sirkülasyon projesi kapsamında yol çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle bölgedeki okullara da hizmet veren yol trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 yıl boyunca pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının okulların açıldığı dönemde başlaması öğrenci ve velileri çileden çıkardı. Her gün yüzlerce metre yolu yürümeye mecbur bırakılan öğrencilerin ve mahallelinin mağduriyetini, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ring otobüsler tahsis ederek çözdü.

İBB; önce metroları şimdi de yolları hafriyatla kapattı

Sancaktepe'de metroları hafriyat dökerek kapatan CHP'li İBB yönetimi şimdi de yolları haftiyat dökerek kapattı. Okulların da kapalı olduğu yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının şimdi başlatılması öğrenciler başta olmak üzere bölge halkını çileden çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde yapılmayan çalışmanın şimdi başlatılmasına ve alternatif güzergah belirlenmemesine halk tepki gösterdi. Yolun kapatılması nedeniyle İETT'nin hizmet verdiği 7 durak da iptal edildi. Hem öğrenciler hem de bölge halkı toplu taşımaya erişmek için yüzlerce metre yol yürümek zorunda kaldı.

Mağduriyeti Başkan Döğücü çözdü, ring seferleri başladı

Öğrenciler başta olmak üzere bölge halkının yaşadığı mağduriyeti Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çözdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Döğücü, "Kıymetli Komşularım. İBB tarafından Samandıra'da başlatılan çalışma nedeniyle 7 durağımız işlevsiz kaldı. Sancaktepe Belediyesi olarak sizlerin mağduriyet yaşamaması için başlattığımız ring seferleri, trafiğe kapalı alanlar açılana kadar hizmetinizde olacak" dedi.

Gökhan Memi, "Yolumuzu kapadılar, bundan dolayı ticaretimiz engellendi. Çok mağdur olduk. Bunu ilgili mercilere iletmek istiyorum. Böyle giderse dükkanımı kapatmak zorunda kalacağız" dedi.

Yoldan geçmek zorunda kalan bir öğrenci ise, "Normalde ortadan gidiyordum ama yolu kapattıklarından dolayı yürümem gerekiyor çok zor oluyor" dedi.

(AZ-CGK-NT-Y)

İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı - Son Dakika
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