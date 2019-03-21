Son Dakika Haberleri: İbb Sarıyer Kütüphanesi Açıldı

İbb Sarıyer Kütüphanesi Açıldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sarıyer Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sarıyer Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine katılan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kütüphanenin önemine değinerek, "Televizyon başında günde geçirilen süre ortalama 6 saat, internette harcanan ortalama süre 3 saat, okumaya ayrılan süre de 1 dakika." dedi.

Farklı etkinliklere yer vermek, kitap sayı ve çeşitlerini arttırmak suretiyle kütüphanenin sürekli geliştirileceğini vurgulayan Baraçlı, buranın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphanenin, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın projesi olduğunu anımsatan Baraçlı, Sarıyer'in yapılan çalışmalar sayesinde İstanbul'un önemli ilçelerinden biri haline geleceğini vurguladı.

Salih Bayraktar da gençliğe yatırım yaptıklarını belirterek, "Gençliği yanına almayan, gençliği desteklemeyen ülkelere baktığımızda kısa süre sonra durağanlığa teslim olmuşlardır. Gençliği destekleyen, yatırım yapan, önünde yürüten ülkelere baktığımızda, tarih yürüyüşünde büyük devrimlere öncülük etmişlerdir." şeklinde konuştu.

Kütüphanenin ilk üyeleri olarak kayıt yaptıran Baraçlı ve Bayraktar, daha sonra kütüphaneyi gezdi, gençlerin yaptığı müziği dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Hayri Baraçlı, Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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