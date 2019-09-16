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İBB Şehir Hatları: Adalara 24 saat kesintisiz seferler başladı

50 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları'nın kış tarifesi kapsamında bugünden itibaren Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz seferler başladı. Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre kış tarifesi 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

İBB Şehir Hatları: Adalara 24 saat kesintisiz seferler başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları'nın kış tarifesi kapsamında bugünden itibaren Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz seferler başladı. Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre kış tarifesi 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.


Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:00 
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