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İBB şehir tiyatroları 'Antigone' ile sezonu açtı - Son Dakika

İBB şehir tiyatroları 'Antigone' ile sezonu açtı

02.09.2021 14:00
İBB şehir tiyatroları 'Antigone' ile sezonu açtı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Sofokles'in yazdığı, Sabahattin Ali'nin çevirisinden Engin Alkan'ın uyarlayıp yönettiği Antigone isimli oyunun ilk gösterimiyle yeni sezonu açtı.

İBB Şehir Tiyatroları, 2021-2022 tiyatro sezonunu İstanbul seyircisinin katılımıyla, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Sofokles'in yazdığı Sabahattin Ali'nin çevirisinden Engin Alkan'ın uyarlayıp yönettiği Antigone oyununun ilk gösterimiyle açtı.

Barış Dinçel'in sahne tasarımını, Eylül Gürcan'ın kostüm tasarımını, Sinem Özlek'in dramaturgisini, Mahmut Özdemir'in ışık tasarımını, Metin Küçükyılmaz'ın efekt tasarımını, Senem Oluz'un hareket düzenini yaptığı oyunda, Aslı Menaz (Antigone), Cengiz Tangör (Kreon), Destan Batmaz (Komutan), Gözde İpek Köse (İsmene, Euridike), Onur Şirin (Nöbetçi, Haberci) Özgün Akaçça (Haimon, Polyneikes) ve Zafer Kırşan (Teiresias) rol alıyor.

Kreon rolündeki Cengiz Tangör, oyunda emeği geçenleri sahneye davet etmeden önce, yakın zamanda kaybettiğimiz iki usta isim, Metin Çekmez ve Ferhan Şensoy için alkış istedi, tiyatroya, seyirciye duyduğu özlemi dile getirdi. Salgın döneminde fiziksel olarak tiyatronun yapılamadığı zamanlara atıfta bulunarak, ayrı kalmaktan ötürü çok zorluklar çekildiğini belirtti.

Prömiyer akşamı konuşan Engin Alkan, seyircilerden özel tiyatroların oyunlarına da giderek destek olmalarını rica etti.

Genel Sanat Yönetmenimiz Mehmet Ergen de, "kapanma olmadan, seyircimizle buluşmayı bu akşam olduğu gibi sürdürmeyi umut ediyoruz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı, biz kurum olarak Covid 19 tedbirlerini uyguluyoruz, seyircimiz de gerekli tedbirleri alarak, aşısını olarak birlikte zor günleri aşacağız," dedi.

Mumlar, kaybettiğimiz sanatçılar için yandı

İBB Şehir Tiyatroları, geleneksel olarak her sezon açılışında, kuliste geçmişte kaybettiğimiz bütün sanatçılarımız anısına mumlar yakılıyor. Bu gelenek bu sene de tekrar etti ve dünden bugüne kaybettiğimiz bütün sanatçılarımız anıldı.

Antik'ten Günümüze Antigone!..

Antigone tragedyası, Sofokles'in M.Ö 442 yılında yazdığı Thebai Üçlemesi'nin son oyunu. Kral Oidipus, Oidipus Kolonos'da ve Antigone, bir ailenin trajedisini anlatır. Yazgısının ağırlığını taşıyamayarak gözlerini kör eden ve kendisini de sürgün eden Oidipus, kızları İsmene ve Antigone'yi amcaları Kreon'a emanet eder. İktidar bir süre küçük oğlu Eteokles ve büyük oğlu Polyneikes arasında devreder. Ancak Eteokles'in sıra kendisine geldiğinde devretmemesi üzerine, Polyneikes Argos kralına sığınır ve kızıyla evlenerek Thebai'yi kuşatır. Savaşın sonunda iki oğul da ölür. Kreon iktidar olur. Yeni Kral'ın koyduğu yasa, kahramanca vuruşan Eteokles'in şanına yaraşır şekilde gömülmesi ancak düşmanla anlaşan Polyneikes'in cesedinin açıkta bırakılarak cezalandırılmasıdır. Onu toprağa gömmeye kim cesaret ederse, cezalandırılacaktır. Antigone tragedyası, Kreon'un iktidar olduğu zamandan başlar. İsmene kurallara uymaktan yana tavır alırken, Antigone Kreon'un koyduğu yasayı çiğner ve kardeşini toprağa gömer. Sonrası Teresias'ın kehanetlerinin Kreon'un yazgısını ifşa ettiği trajik bir finale doğru ilerler.

İktidar ve İsyan…

Kreon, devleti ve yasayı temsil ettiğinden, göreve gelir gelmez buyruğunu ilan eder. Ancak ne Antigone'nin ne de Thebai halkının vicdanında bu yasanın bir karşılığı yoktur. Antigone'nin karşı çıkışı, halk arasında yankılanan bir isyan cümlesine dönüşür. Oyun, şu soruyu sorar: "İktidarın olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?" Antigone'nin sesi binlerce yıl öncesinden bugüne yankılanır. Bu çağda, şehrin sokaklarında, evlerinde, meydanlarında yankılanır. İktidar ve isyan denkleminde kurgulanan antik Yunan tragedyası, bugüne özünü değiştirmeden farklı ve "tanıdık" bir "form"un içinde sahnelenir.

Dekoruyla, müzikleriyle "sıradışı"…

Johann Strauss'un Radetzky marşı ile açılan oyunda, müzik dramatik ve epik bir şekilde varlığını sürdürüyor. Franz Liszt (I liberstraum No 3), Jacgues Offenbach (Barcarolle) Tomaso Albinoni (Sol Minör Adagio), Erik Satie (Gymnopedie No:1) besteleri kullanılıyor. Barış Dinçel'in, iktidar savaşlarının ağırlığını taşıyamayan ve giderek "toprağa" gömülen Thebai şehrini ima eden dekor tasarımı dikkat çekiyor.

Biletleri tükendi…

Antigone 4 Eylül Cumartesi gününe kadar Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 11 Eylül Cumartesi günü Açıkhava Yaz Oyunları kapsamında sahnelenecek. 15-18 Eylül tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek olan oyunun ilk hafta biletleri tükendi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat İBB şehir tiyatroları 'Antigone' ile sezonu açtı - Son Dakika


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