İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyun sahneleyecek - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyun sahneleyecek

18.03.2022 18:23
İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyun sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyunu, 9 sahnede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyunu, 9 sahnede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Dünya Tiyatro Günü'ne özel sahnelenecek oyunların davetiyeleri, 21 Mart'ta saat 11.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek.

Ümraniye Sahnesi'nde "Gül'e Ağıt", Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde "Antigone", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Yatak Odası Komedisi", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Müze Gazhane Büyük Sahne'de ise Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Harold Pinter'ın son oyunu "Kutlama" izlenebilecek.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde ayrıca "Bekçi ile Postacı" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Herkes Sihirbaz Olacak" ise Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde oynanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü, Şehir Tiyatroları, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde 8 oyun sahneleyecek - Son Dakika


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