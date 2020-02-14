İBB Şehir Tiyatroları "Geç Kalanlar" oyununu sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları 'Geç Kalanlar' oyununu sahneleyecek - Son Dakika

İBB Şehir Tiyatroları "Geç Kalanlar" oyununu sahneleyecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Geç Kalanlar" oyunuyla 17 Şubat'ta Kadıköy'de seyirci karşısına çıkacak.

İBB Şehir Tiyatroları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Geç Kalanlar" oyunuyla 17 Şubat'ta Kadıköy'de seyirci karşısına çıkacak.

Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alptekin'in yönettiği oyun, Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde oynayacak.

Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan'ın rol aldığı iki perdeden oluşan 110 dakikalık oyunun konusu ise şöyle:

"Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikayesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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