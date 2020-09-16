İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in atamasına onay çıkmadı - Son Dakika

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in atamasına onay çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 23 Ekim 2019'da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesine izin vermedi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in atamasına onay çıkmadı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 23 Ekim 2019'da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesine izin vermedi.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis gündeminde Mehmet Ergen'in Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği ataması ve sanatçı vizeleri görüşüldü.

Ergen'in 12 Mart'taki Meclis toplantısında reddedilen vizesi, İnsan Kaynakları ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından yeniden Meclis'e getirildi.

Gündeme getirilen teklifte, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, belediye personelini Belediye Başkanı'nın atayacağı hükmü hatırlatıldı.

Hukuk, Temel Haklar, Kültür ve Sanat Komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, Mehmet Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için gerekli şartları taşımadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin Genel Sanat Yönetmeni kadrosuna atanmasının doğru bulunmadığı vurgulandı.

Komisyon raporunda, Ergen'in vizesinin 12 Mart tarihli Meclis kararıyla reddedilmesine rağmen genel sanat yönetmeni olarak atama işlemi yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "sözleşmesi ve pozisyonunun vize edilmesi" teklifinin reddinin komisyonca uygun olduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından 199 sözleşmeli sanatçı alımı için getirilen teklif de uygun görülmedi.

Ergen'in ataması tartışıldı

CHP'li Meclis Üyesi Figen Aslan Eroğlu, Mehmet Ergen'le ilgili davanın bir tespit davası niteliğinde olduğunu, herhangi bir maddi ya da manevi tazminat bedeline hükmedildiğine dair taraflarına ulaşmış bir mahkeme kararı olmadığını ve sicilinin temiz olduğunu savundu.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise Ergen'in belediye ile ilişkisi bulunmamasına karşın devlet memuru eliyle yürütülmesi gereken işleri yaptığını ve bunun da suç olduğunu öne sürdü.

Meclis'te yapılan oylamada Mehmet Ergen'in vizesi ve sanatçı kadroları oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Mehmet Ergen, Sanatçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in atamasına onay çıkmadı - Son Dakika

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