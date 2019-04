İBB Şehir Tiyatroları'nda Bu Hafta (10-14 Nisan 2019)

Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hisse-i Şayia, Şahane Züğürtler, Nora (Bir Bebek Evi), Son, Matruşka, Vahşi Batı,Tatlı Kaçık ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Harikalar Mutfağı, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Yaşasın Barış.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

AŞK BİR ZAMANLAR (GAZALE)

Aşk Bir Zamanlar, insanın sürekli bir sıçrama halinde olan zihnini, aşkın tezahürleri eşliğinde, geçmiş ve bugün üzerinden sorgularken; seyircisine, 2. Mahmut döneminin yangınlarla kavrulan İstanbul'una ışık tutan tarihsel bir perspektif eşliğinde, şiirsel ve görsel motiflerle zenginleşen başka bir boyutun kapılarını aralıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, İskender Pala'nın yazdığı, Bora Seçkin'in yönettiği oyunda Deran Özgen, Ersin Sanver, Fatih Aksüt, Mehmet Avdan, Özgür Dereli, Seda Yılmaz, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. "Nora (Bir Bebek Evi)", yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

SON

Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir. Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyunda, Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu "Vahşi Batı"da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan "kutsal aile" kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard'ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan,Sam Shepard'ın yazdığı Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafındanonu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı,yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood's'un yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği oyunda; Elyesa ÇağlarEvkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Selen Nur Sarıyar/Nilay Bağ ve Gözde İpek Köse'nin rol aldığı oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca'nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol alıyor. Oyun, 14 Nisan 2019 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

İyi seyirler…

Mimarsinan anma etkinlikleri çerçevesinde , Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nce 'Geleneksel el dokuma sergisi' açıldı.Küratörlüğünü Zahide Şahin'in yaptığı sergide konuşan Dr. İsmail Gökşen "Bu sergi, kadim medeniyetimizin kültürel hizmetidir. Halı, kilim yaşantımızda ekonomik sosyo kültürel olarak önemli yer almaktadır' dedi.

Sabancı Kültürsitesinde açılan serginin Kayseri'de müzeye dönüştürülmesini isteyen, böylece el dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılmasını öneren İsmail Gökşen şunları söyledi.

"İnsanlık tarihinin günümüz toplumlarına kazandırdığı en büyük öğreti, sahip oldukları kültür mirasına sahip çıktıkları ölçüde çağı yakaladıkları gerçeğidir. Eğer toplumlar gelişme süreçlerini hızlandırmak istiyorlarsa bu öğretiden önemli ölçüde faydalanmaları gerekmektedir. Biz böyle bir şansa fazlasıyla sahibiz. Dünyada benzeri olmayan bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu koleksiyonun dünya kültür içindeki hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz.En eski, halı Altay Dağları'nın Pazırık Vadisi'ndeki Sycthian Prensi'nin mezarında keşfedilmiştir. "

Tarihi belgelere göre; Kayseri dokuma tarihçesinin M.Ö. 2000 yıllarına, Hititlere kadar uzandığına dikkat çekenDr. İsmail Gökşen, bölgede 18. ve 19. yy.da halı dokumacılığının ön plana çıktığını, Yahyalı, Bünyan, Hacılar, Tomarza, Develi, Pınarbaşı, Avşar kilimleri, İpek, Floşhalıları yurt içi ve yurt dışında ün yaptığını belirterek , şöyle konuştu. .

"Serginin amacı; sosyal sorumluluğun 'insani, milli boyutu'nun hikayesidir. İnsani boyut ile 20 sene önce ekonomik kriz sırasında halı kilim esnafı ile alışveriş yaparak, onlara moral vermek. Milli boyut: Bu halı ve kilimlerin yurt dışına kaçırılmasına engel olmak ve ülkemizde kalmasını sağlamak . Zili, cicim artık dokunmuyor, nesli tükeniyor bu kültürü yeniden canlandırmak; kültür hazinemizin çocuklarımıza ve gençlerimize aktarılmasını sağlamak. İlimizde el dokuma müzesi yoktur. Bu vesile ile ilgililerin dikkatini çekmek; dileğim bu serginin Kayseri'de el dokumacılığı müzesine vesile olması ve dönüşmesidir. Serginin açılmasında yardım ve desteği için Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, Küratör Zahide Şahin'e, halı ve kimlerin korunması, bakımı bozulmadan muhafazasını sağlayan sevgili eşim Mualla Gökşen'e teşekkür ediyorum. "