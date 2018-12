İBB Şehir Tiyatroları'nda Bu Hafta

Hayal-i Temsil, Nora (Bir Bebek Evi), Cibali Karakolu, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Ocak'ta Bahar, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Can Yeleği ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Harikalar Mutfağı, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 26-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. "Nora (Bir Bebek Evi)", yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 26-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

CİBALİ KARAKOLU

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 27-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 26-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

OCAK'TA BAHAR

2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işlenir. Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine tanık oluruz. "Ocakta Bahar" adıyla yazılan oyun 1995 yılında Emir Kusturica tarafından Underground (Yeraltı) ismiyle filme çekilmiştir. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Duşan Kovaçeviç'in yazdığı M. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım, Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 26-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR

Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, "Tony", "Outer Critics", "Theater World" ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager'in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia'nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki "öteki benler" de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor. Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder rol alıyor. Oyunda Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün, Çağrı Büyüksayar dansçı olarak yer alıyor. Oyun, 27-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

CAN YELEĞİ

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? "Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar". 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 27-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafındanonu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı,yardımlaşmave her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood's'un yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği oyunda; Elyesa ÇağlarEvkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği oyunda; Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Selen Nur Sarıyar/Nilay Bağ ve Gözde İpek Köse'nin rol aldığı oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Ebru Üstüntaş'ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay/Tuğçe Açıkgöz ve Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar'ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen'in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi'nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe debu işten pek memnundur. Ama Büyücü'nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe'sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali'nin rol aldığı oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol alıyor. Oyun, 30 Aralık 2018 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 27 Aralık 2018 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca'nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun 27, 28 Aralık 2018 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook'u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım'ın yazdığı, Özgür Kaymak'ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 27, 28 Aralık 2018 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde.