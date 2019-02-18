İBB Şehir Tiyatroları'nda Bu Hafta

Şahane Züğürtler, Kahvede Şenlik Var, Cibali Karakolu, Saadet Hanım, Hayal-i Temsil, Nora (Bir Bebek Evi), Geç Kalanlar, Matruşka, Ben Çağırmadım ve çocuk oyunları Pollyanna, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Elma Kurdu Kırtık, Yaşasın Barış, Mevlana'dan Öyküler, Harikalar Mutfağı, Palyaço Prens, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.Sabahattin Kudret Aksal'ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

CİBALİ KARAKOLU

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

SAADET HANIM

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Seda Yılmaz, Selen Nur Sarıyar, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. "Nora (Bir Bebek Evi)", yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

GEÇ KALANLAR

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyunda, Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 21-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 20-23 Şubat 2019 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna'nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile ?"mutluluk"un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Yılmaz Aydın, Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Çağrı Hün, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Ebru Üstüntaş'ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay/Tuğçe Açıkgöz ve Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar'ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen'in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi'nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe debu işten pek memnundur. Ama Büyücü'nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe'sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali'nin rol aldığı oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği oyunda; Elyesa ÇağlarEvkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

MEVLANA'DAN ÖYKÜLER (6+ Yaş)

Mercan'ın yaşadığı köye şehirden çocuklar gelir, onlarla arkadaş olmak isteyen Mercan elinden gelen tüm yardımı yaparsa da çocuklar arkadaş olmaz. Çok üzülen Mercan 'aİrfan Dede yol gösterir. Onu Mevlana ile tanıştırır ve onun öğretileriyle yol bulmasına yardım eder. Mercan ve İrfan Dede'nin anlatımıyla çocuklar Mevlana ile tanışır. Günay Ertekin'in yazıp Handan Ergiydiren'in yönettiği oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Arda Tıkız, Burhan Yeşilyurt, Cihat Faruk Sevindik, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Tevfik Şahin, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu, Yalgın Yeter rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Selen Nur Sarıyar/Nilay Bağ ve Gözde İpek Köse'nin rol aldığı oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 24 Şubat 2019 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook'u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım'ın yazdığı, Özgür Kaymak'ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 21, 22 Şubat 2019 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca'nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun 21, 22 Şubat 2019 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde.