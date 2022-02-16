İBB Şehir Tiyatroları oyunlarına Ayşegül İşsever'in sanat yönetmenliğinde devam edecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının genel sanat yönetmenliği görevine Ayşegül İşsever getirildi.

İşsever, Şehir Tiyatrolarında 33 yıldır birçok oyunda rol aldı ve çeşitli sanatsal görevlerde bulundu.

Son olarak 2019'da sahne direktörlüğü görevini yürüten İşsever, 20 Eylül 1962 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaokulu Yıldız Koleji'nde, liseyi Nişantaşı Kız Lisesi'nde bitiren sanatçı, 1984'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi.

İşsever, bu dönemde Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, Ali Atik- Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosu gibi çeşitli özel tiyatrolarda yer aldı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosuna kadrolu sanatçı olarak giren İşsever, oyunculuğun yanı sıra kurumun disiplin kurulunda bulundu.

İşsever, 2010-2016 yılları arasında da İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı ve 2014-2017 yılları arasında da Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.