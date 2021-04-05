İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayından bu hafta! - Son Dakika

Sanatseverleri, İstanbul'un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, yönetmenlerimizin ve oyuncularımızın yorum ve performansıyla hayat bulan tiyatro seyircisinin unutamadığı tiratlar vb. pek çok etkinlik bekliyor.

Bu hafta Şehir Tiyatroları Youtube hesabından sanatseverlerle buluşturacağımız programlar:

8 Nisan Perşembe günü 20:00'de Ustalarla Söyleşi programımızın konuğu Oyuncu Gökhan Mete olacak.

10 Nisan Cumartesi günü 19:00'da, "Sahnenin Gizli Kahramanları" isimli söyleşimizin konuğu Baş Işık Uzmanı Cengiz Özdemir olacak.

11 Nisan Pazar günü 18:00'de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Müslüm Tamer, Aslı Öngören'in yönetiminde, Carlo Goldoni'nin İki Efendi'nin Uşağı adlı oyunundaki tiradı için kamera karşısına geçecek.