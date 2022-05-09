İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde - Son Dakika
Üye Girişi

İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde

09.05.2022 14:38

İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ‘Yatak Odası Komedisi’ oyunuyla Beylikdüzü seyircisine konuk olacak.

İstanbul'un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 'Yatak Odası Komedisi' oyunuyla Beylikdüzü seyircisine konuk olacak.

İBB Şehir Tiyatroları'ndan verilen bilgiye göre; Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği 'Yatak Odası Komedisi', yarın (10 Mayıs) saat 20: 30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları mayıs ayında İstanbul içinde ve şehir dışında sahnelenmeye devam edecek.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde
İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde
İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde
İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde

YORUMLAR
500
13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Yatak Odası, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement