İBB Şehir Tiyatroları yeni yazarlarını bekliyor - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları yeni yazarlarını bekliyor

6 saat önce

Türk tiyatro edebiyatına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan "Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi"ne başvurular başladı.

İBB Şehir Tiyatroları yeni yazarlarını bekliyor, System.String[]

Türk tiyatro edebiyatına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan "Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi"ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi'nin hazırladığı "Yeni Yazarlar Projesi" kapsamında tiyatroyu, güncel ve ulaşılır kılmak amaçlanırken aynı zamanda seyirci ile sanatçı arasındaki etkileşimin desteklenmesi hedefleniyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlenen projede, yazar adayları, programda oyun yazımı üzerine atölyelere katılacak ve tiyatronun repertuvarına yeni oyunlar kazandırma fırsatı elde edebilecek.

Proje hakkında

Proje, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in yanı sıra Şehir Tiyatroları'ndan Serdar Biliş, Yiğit Sertdemir, Gökhan Aktemur, Emre Koyuncuoğlu ve Ahmet Sami Özbudak gibi isimlerin yönetiminde yürütülecek.

Mart ayında başlayarak, altı aylık bir sürece yayılacak atölyenin ilk etabında, yazar adayları oyun yazımı üzerine eğitim alacak ve oyun taslağına ulaşmak hedeflenecek. İlk etabın sonunda da Şehir Tiyatrolarında sahnelenmesi öngörülebilecek metinler için elemeler yapılacak.

Projenin diğer üç aylık çalışma aşamasına ise yazarlar oyunlarını, İBB Şehir Tiyatrosu sanatçılarıyla birlikte okuyacak. Yazarların aynı zamanda sahne deneyimi kazanmasına olanak tanınarak, oyunlar üzerinde çalışmalara devam edilecek.

Programa başvurular, e-posta yoluyla İBB Şehir Tiyatrolarının web sayfasından yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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